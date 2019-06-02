العزب مديرا عاما للإداره العامه للشباب في الدقهلية

Advertisements

كلف رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة في محاقظة الدقهلية، حامد العزب مديرًا عامًا للإداره العامه للشباب بالدقهلية



كما كرم وزير الشباب الد كتور أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية لحصولها على المركز الثاني لجائزة التميز لمديريات الشباب والرياضة لأفضل ٥ مديريات علي مستوي الجمهورية.



وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن نتيجة مسابقة التميز بين مراكز الشباب "مدينة وقرية" والمديريا بالدقهلية.

وحصل مركز شباب المدينة باستاد المنصورة على أفضل مركز شباب مدينة بالدقهلية، بينما حصل مركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب منية النصر على أفضل مركز شباب قرية بالمحافظة.



من جهته، كشف رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن أن المسابقة جاءت في ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب فى جميع المحافظات لمناراه تخدم المجتمع.