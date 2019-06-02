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فان دايك أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:05 ص
فان دايك أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
فان دايك
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ريهام عبد المحسن
 
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توج فان دايك نجم دفاع ليفربول بلقب أفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي إنتهت منذ قليل وفاز بها ليفربول بثنائية نظيفة ليتوج الريدز باللقب السادس في تاريخه.

 

يذكر أن فان دايك توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم المنصرم والذي احتل فيه ليفربول المركز الثاني برصيد 97 نقطة خلف مانشستر سيتي البطل برصيد 98 نقطة.

 

 

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