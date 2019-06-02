فان دايك أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:05 ص
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
توج فان دايك نجم دفاع ليفربول بلقب أفضل لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي إنتهت منذ قليل وفاز بها ليفربول بثنائية نظيفة ليتوج الريدز باللقب السادس في تاريخه.
يذكر أن فان دايك توج بلقب أفضل لاعب في
إنجلترا عن الموسم المنصرم والذي احتل فيه ليفربول المركز الثاني برصيد 97 نقطة خلف
مانشستر سيتي البطل برصيد 98 نقطة.
Advertisements
المزيد عن: فان دايك رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة