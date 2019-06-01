فابينهو: كنت واثقًا أن لحظتي ستأتي !

أكد النجم الدولي البرازيلي فابينهو، متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، على سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.



وقال فابينهو في تصريحات صحفية بعد الفوز على توتنهام 2-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو: "كنت أعرف أن لحظتي ستأتي, كان علي فقط أن أكون مستعد". وقال فابينهو في تصريحات صحفية بعد الفوز على توتنهام 2-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو: "كنت أعرف أن لحظتي ستأتي, كان علي فقط أن أكون مستعد".



