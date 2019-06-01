فابينهو: كنت واثقًا أن لحظتي ستأتي !
السبت 01/يونيو/2019 - 11:58 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي البرازيلي فابينهو، متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، على سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير.
وقال فابينهو في تصريحات صحفية بعد الفوز على توتنهام 2-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو: "كنت أعرف أن لحظتي ستأتي, كان علي فقط أن أكون مستعد".
وأضاف نجم وسط الريدز: "كنت أعرف من البداية أنني أملك القدرة على اللعب في هذا الفريق. ها نحن ذا, أبطال! عندما انتهت المباراة أردت أن أبكي, أردت القفز, واو!".
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