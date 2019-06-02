نشرة أخبار منتصف الليل.. النائب العام يحيل قضية فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" للمحاكمة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تعليق النجم المصري محمد صلاح على فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وجهت دار الإفتاء المصرية تنويها هامًا بخصوص صلاة عيد الفطر المبارك، وقالت لجنة الفتوى، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف (لا يجوز) وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.





أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على دعم الدولة المصرية، في حربها ضد الإرهاب، وأنهم ضد من يمارسون دور المعارضة كعملاء لتركيا وقطر، ويحاولون تقويض دور الدولة، موضحا: "نحن لسنا مع الرئيس أو الحكومة، ولكننا مع مصر، واستقرارها، ونحن نختلف مع النظام لتصحيح الأخطاء لصالح الوطن".





أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الاوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.





عبر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "بين سبورتس" الرياضية : "حققت ما كنت احلم به منذ صغري، وشعوري لا يوصف بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا".











