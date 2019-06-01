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ننشر.. أول صورة لـ حسن حسني من داخل العناية المركزة

السبت 01/يونيو/2019 - 11:58 م
ننشر.. أول صورة لـ حسن حسني من داخل العناية المركزة
حسن حسني
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الفجر الفني
 
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تداول رواد السوشيال ميديا صورة مسربة لحسن حسني من داخل العناية المركزة وهو على جهاز التنفس الصناعي. 

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية وجهت شكر لتامر مرسي بسبب تكفله بعلاج حسن حسني على نفقته لأنه رمز من رموز الفن المصري. 

يذكر أن الفنان حسن حسني يشارك في الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل ابو جبل ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم مصطفى شعبان ونجلاء بدر ودياب وعائشة بن أحمد وعايدة رياض.

ننشر.. أول صورة لـ حسن حسني من داخل العناية المركزة
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