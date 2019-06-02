حملة ليلية لرفع كفاءة صيف جمصة السياحي استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك (صور)



ترأس الحملة طه السباعى نائب رئيس المدينة، سامح عسل رئيس قسم النظافة بجمصة وعمال قسم النظافة ومعدات مجلس مدينة جمصة وتحت إشراف المهندسة سحر لطفى رئيس المدينة.



وقامت الحملة بتنظيف منطقة الكرنك وتهذيب الأشجار للوصول للمظهر الجمالى الذى يليق بمصيف جمصة السياحى "مصيف المتنفس الوحيد للشعب الدقهلاوي.



وأصدر اتحاد طلاب جامعة المنصورة، بيانا ادان خلاله واقعة حرمان طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب، دخول دورة المياه دون اعتبار ظروفها الصحية والنفسية وتوسلاتها، حتى تبولت لا إراديًا على نفسها داخل اللجنة.



واستكر اتحاد الطلاب موقف رئيس اللجنة معها، والذي سبب لها في أذى نفسيا بالغا، مؤكدين كامل الدعم والمؤازرة لها ومتابعة التحقيقات معها.



أضاف البيان: "يهيب الاتحاد بكل طلاب الجامعة سرعة التواصل مع اتحاد الطلاب في حالة حدوث أي مشكلات أثناء انعقاد لجان الامتحانات".



وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، أحال مدرس بكلية الآداب، إلى التحقيق واستبعاده من كافة أعمال المراقبة والكنترول، مؤكدًا على أنه لا يجوز منع أي طالب من دخول الحمام نهائيًا في أي وقت من اللجنة



وكانت "ماجدة.ع" الطالبة بالفرقة الثالثة قسم اليوناني بكلية الآداب، اتهمت "شادي. ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بمنعها من دخول الحمام رغم طلبها ذلك 4 مرات، حتى تبولت وتغوطت لا إراديا، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ 4أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.

شنت رئاسة مركز ومدينة جمصة فى محافظة الدقهلية، مساء اليوم السبت، حملة ليلية مكبرة إستهدفت منطقة الكرنك بمصيف جمصة السياحى إستعداد لإستقبال عيدالفطر المبارك.