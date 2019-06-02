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صلاح الجمل: اللهو الخفي وراء اختفائي في الفترة الماضية

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:09 ص
صلاح الجمل: اللهو الخفي وراء اختفائي في الفترة الماضية
القارئ صلاح الجمل
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داليا الحسين
 
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قال القارئ صلاح الجمل، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي حتى يومنا هذا المسلمين متأثرين به، معلقًا: "الشعراوي لن يتكرر".

وأضاف "الجمل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الأزهر الشريف مكان تعليمي يخرج علماء، ولكننا نفتقر إلى الموهبة التي تخاطب أذهان الناس.

ووصف الخطاب الديني بأنه "تايه في مصر وضعيف"، متابعا: اللهو الخفي وراء اختفائي في الفترة الماضية".
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