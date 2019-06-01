عاجل.. أول تعليق من صلاح بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

عبر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.





وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "بين سبورتس" الرياضية : "حققت ما كنت احلم به منذ صغري، وشعوري لا يوصف بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا".





وأضاف : "أسعى لأكون أول عربي يحقق دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، وسنحاول الفوز بجميع الألقاب في المركز الموسم المقبل".





وتابع عن ركلة الجزاء : "سددت ركلة جزاء أصعب من هذة في مباراة مصر والكونغو، والتي كانت سببا في تأهل المنتخب إلى كأس العالم".



