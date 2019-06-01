البرازيل تسجل أول انكماش اقتصادي منذ عام 3 سنوات

سجل الأقتصاد البرازيلي أول انكمش منذ عام 2016 خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث كشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الوطنية، أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع المنتهي في شهر مارس الماضي على أساس فصلي مقارنة مع الربع السابق له والذي شهد نمواً بنحو 0.1 بالمئة.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن اقتصاد البرازيل سينكمش بنسبة 0.2 بالمئة بالربع الأول من 2019.





ويعتبر أداء الاقتصاد البرازيلي خلال الربع الأول أول انكماش على أساس فصلي منذ الربع الاربع من عام 2016 عندما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمئة.





وبحسب البيانات، فإن إنتاج القطاع الزراعي انخفض بنسبة 0.5 بالمئة بالربع الأول كما هبط القطاع الصناعي بنحو 0.7 بالمئة فيما ارتفع قطاع الخدمات 0.2 بالمئة.





ويضع أداء الاقتصاد الفصلي البرازيل في خطر الدخول في مرحلة ركود اقتصادي والتي تعرف عادةً على أنها انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين.





أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد البرازيل نما بنسبة 0.5 بالمئة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، وهو ما يتوافق مع التوقعات كذلك ومقارنة مع ارتفاع 1.1 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.





وبحلول الساعة 1:56 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمئة لتهبط الورقة الخضراء إلى 3.9651 ريال.