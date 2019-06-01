محافظ البحيرة يشهد حفل ليلة القدر بمسجد مريم بدمنهور

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شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الاحتفال الدينى الذى نظمته مديرية أوقاف البحيرة بالتعاون مع المحافظة بمناسبة الاحتفال بليلة القدر وذلك بمسجد الشيخة مريم بمدينة دمنهور.



بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ سعيد أبو المكارم إمام المسجد، ثم كلمة للشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر وما لها من مكانة وتجليات ربانية ومغفرة من الله عز وجل لمن يقوم تلك الليلة إيمانا وإحتسابا، مشيرًا إلى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وأهمية ترقب ليلة القدر، وإحيائـها فى الليالى الفردية من العشر الأواخر وبعض الأراء الواردة فى سبب تسمية ليلة القدر بهذا الأسم، وبيان الحكمة من إخفاء موعدها لتكون حافزًا لمداومة الإجتهاد فى العبادة والسعى للتقرب إلى الله تعالى بالدعاء وبمختلف أنواع الطاعات فى كل الأوقات وخاصة فى هذه الأيام الأخيرة لشهر رمضان من أجل الفوز بثواب ليلة القدر ونيل أجرها العظيم.



كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على ضرورة وحدة الصف بين المسلمين للفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة، ثم اختتم الحفل بالإبتهالات والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ فوزى عبد الغفار المبتهل بالاذاعة والتليفزيون.