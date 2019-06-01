محمد صلاح ثالث عربي .. 22 إفريقيا حصدوا لقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الاسبانية "مدريد" ضمن لقاء نهائي البطولة.





وسجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه بعد دقيقتين فقط من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول بلقب البطولة الأوروبية.





وانضم محمد صلاح وزميليه السنغالي ساديو ماني، والغيني نابي كيتا لكوكبة من نجوم أفريقيا سبق وفازوا بلقب دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، كما أصبح "صلاح" ثالث لاعب عربي يتوج بلقب البطولة الأوروبية بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو 1987، والمغربي اشرف حكيمي مع ريال مدريد 2018.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير النجوم الأفارقة الذين سبق وفازوا بلقب دوري أبطال أوروبا:-





1. بروس جروبيلار ( زيمبابوي ) / توج باللقب مع ليفربول 1984 و"الوصيف" 1985





2. رابح ماجر ( الجزائر ) / توج باللقب مع بورتو 1987





3. عبيدي بيليه ( غانا ) / توج باللقب مع مارسيليا 1993





4. فينيدي جورج ( نيجيريا ) / توج باللقب مع أياكس 1995





5. نوانكو كانو ( نيجيريا ) توج باللقب مع أياكس 1995





6. صامويل كوفور ( غانا ) توج باللقب مع بايرن ميونيخ 2001





7. بيني ماكارثي ( جنوب افريقيا ) / توج باللقب مع بورتو 2004





8. جيمي تراوري ( مالي ) / توج باللقب مع ليفربول 2005





9. صامويل إيتو ( الكاميرون ) / توج باللقب مع برشلونة 2006 و 2009 ومع وإنتر ميلان 2010





10. يايا توريه ( كوت ديفوار ) / توج باللقب مع برشلونة 2009





11. سيدو كيتا ( مالي ) / توج باللقب مع برشلونة 2009 و 2011





12. سولي مونتاري ( غانا ) / توج باللقب مع إنتر ميلان 2010





13. جون أوبي ميكيل ( نيجيريا ) / توج باللقب مع تشيلسي 2012





14. سالمون كالو ( كوت ديفوار ) / توج باللقب مع تشلسي 2012





15. ديديه دروجبا ( كوت ديفوار ) / توج باللقب مع تشلسي 2012





16. مايكل إيسيان (غانا) / توج باللقب مع تشيلسي 2012





17. جيرمي نيجتاب ( الكاميرون ) / توج باللقب مع ريال مدريد 2000





18. ماكدونالد ماريجا ( كينيا ) / توج باللقب مع إنتر ميلان 2010





19. أشرف حكيمي (المغرب) / ريال مدريد 2018





20. محمد صلاح (مصر) / ليفربول 2019





21. ساديو ماني (السنغال) / ليفربول 2019





22. نابي كيتا (غينيا) / ليفربول 2019