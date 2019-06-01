الأندية الإنجليزية تعادل رقم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا





عادلت الأندية الإنجليزية رقم نادي ريال مدريد الإسباني التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تتويج فريق ليفربول بالبطولة على حساب فريق توتنهام هوتسبير في ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.





وجاءت الأندية الإنجليزية التي حققت دوري ابطال اوروبا في التاريخ :-





- ليفربول 6.

- مانشستر يونايتد 3.

- نوتنغهام فوريست 2.

- تشيلسي 1.

- استون فيلا 1.





ويملك ريال مدريد الرقم التاريخي في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بين جميع الأندية برصيد 13 لقب.



