حملة ليلية مكبرة لرفع كفاءة الشوارع والحدائق العامة بالمنصورة



ترأس الحملة منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المنصورة والمهندس فؤاد النحاس مدير عام الحدائق وأحمد عبدالمقصود مدير الإدارة الهندسية وعمال قسم النظافة والتشجير وبمعدات الحى.



استهدفت الحملة حديقة البانوراما والشهداء وشجرة الدر، بقص وتهذيب الأشجار والحشائش، ورى المسطحات الخضراء، رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص.



قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية انه تم الانتهاء من إجراءات استقبال عيد الفطر المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة وخاصة في مدينة المنصورة التي استعدت لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.



وشدد محافظ الدقهلية على تفعيل كافة أشكال الرقابة على المنافذ والأسواق والمحال لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة لضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة،وتكثيف الرقابة على المخابز والمرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز.



ومن جانبه أكد حسام عبد اللطيف رئيس حي شرق المنصورة على جاهزية المتنزهات وحدائق الأندلس والأسرة والطفل والمزودة بالألعاب الترفيهية فضلا عن الحدائق المفتوحة بطول شارعيمحا قناة السويس والجيش والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال والتأشاروبيم: المنصورة في أبهى صورها لاستقبال عيد الفطر المبارك



وأشار رئيس الحى إلى إستمرار عمل إدارات "الاشغالات والمرافق والنظافة والصيانة وغيرها "خلال أيام العيد لإزالة أية اشغالات قد تعوق حركة المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة،والتنسيق الكامل مع قطاعات المرافق على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أية اعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.



وتابع: تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يضمن تغطية خطوط النقل بالمدن والمراكز والقرى، وضمان إلتزام السائقين بخطوط السير المحددة، وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالحي وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن اية طوارئ والتجاوب معها فورا.









شن حى غرب المنصورة، اليوم السبت، حملة ليلية لرفع كفاءة النظافة بالشوارع والحدائق العامة بنطلق الحى إستعاد لإستقبال عيد الفطر المبارك.