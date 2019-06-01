ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جنوب أفريقيا

السبت 01/يونيو/2019 - 11:15 م
خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جنوب أفريقيا
الملك سلمان بن عبد العزيز
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم برئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ، هنأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتولي فخامته ولاية جديدة رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لفخامته التوفيق وللشعب الجنوب أفريقي الصديق المزيد من التقدم.

وقد عبر فخامة الرئيس الجنوب أفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبدياً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
Advertisements
المزيد عن: رئيس جنوب أفريقيا خادم الحرمين تهنئة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
توتنهام هوتسبير - إنجلترا