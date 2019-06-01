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أوريجي ثاني بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 01/يونيو/2019 - 11:14 م
أوريجي ثاني بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا
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أحمد عصام
 
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توج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك على حساب فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.


وأصبح ديفوك أوريجي هو ثاني لاعب بلجيكي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا / الكأس الأوروبية، وذلك بعد يانيك كاراسكو مع أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في 2016.


وكان أوريجي قد نجح في تسجيل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 86 قبل نهاية المباراة.

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