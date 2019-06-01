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لوك جديد لـ مي عز الدين من أجل أمير المصري فى "البرنسيسة بيسة"

السبت 01/يونيو/2019 - 11:15 م
لوك جديد لـ مي عز الدين من أجل أمير المصري فى البرنسيسة بيسة
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مريم الشريف
 
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لجأت "بيسة" والتى تجسدها الفنانة مى عز الدين، إلى المعلمه "جودى" التى تعمل لديها فى المدرسة التى تملكها، كى تساعدها فى تغيير اللوك الخاص بشكلها وطريقة ملابسها.


بدأت أحداث حلقة اليوم، بطلب "بيسة" من "جودى" مساعدتها فى تغيير اللوك لها، بعدما علمت بأن زوجها "كاظم" أمير المصرى، لا يحبها ومشمئز من طريقة ملابسها ذات الألوان الفاقعة، وأنه قرر تطليقها بمجرد الحصول منها على ملكية أرض المدرسة.


وفى سياق متصل، شعر "كاظم" بأن "بيسة" علمت حقيقة أمره، وأنه تزوجها من أجل الاستيلاء على أرضها، بعدما وجدها تعامله بطريقة سيئة.


"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.
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