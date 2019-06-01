مفاجأة كبري.. محمد صلاح يقترب من الكرة الذهبية

قاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول فريقه إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على توتنهام بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي إحتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم السبت.





ونجح صلاح في تدوين الهدف الاول في الدقيقة الأولى من ركلة جزاء إحتسبها حكم اللقاء دامير سكومينا بعد أن إرتطمت الكرة بيد سيسوكو لاعب توتنهام.





وبذلك أصبح صلاح قريب للغاية من الظهور في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعب في العالم للموسم الثاني توالياً.





وكان صلاح قد تواجد الموسم الماضي في القائمة إلى جانب الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو وحصد المركز الثالث.





وهذا الموسم حصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري الانجليزي مناصفة مع ماني وأوباميانج للموسم الثاني توالياً بالإضافة إلى قيادته الريدز لحسم دوري الأبطال بعد غياب دام أربعة عشر عاماً.





وينتظر صلاح الكثير من التحديات بدايتها كأس السوبر الاوروبي ضد تشيلسي الانجليزي وبطولة كأس العالم للأندية بالإضافة إلى كأس الامم الافريقية مع منتخب بلاده مصر في شهر يونيو المقبل.