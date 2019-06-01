رسمياً .. ميسي يتوج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا

توج اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بجائزة هداف بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك بعد إنتهاء البطولة بشكل رسمي.









ونجح ميسي في إنهاء دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 12 هدف في صدارة ترتيب الهدافين، وبفارق 3 أهداف عن دوشان تاديتش لاعب فريق أياكس امستردام الهولندي.









يذكر أن ليفربول قد نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.



