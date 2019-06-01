الإفتاء: صلاة الرجال بجوار النساء في العيد لا تجوز

وجهت دار الإفتاء المصرية تنويها هامًا بخصوص صلاة عيد الفطر المبارك.

وقالت لجنة الفتوى، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف (لا يجوز) وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة.

وكانت أصدرت دار الإفتاء بياناً رسمياً عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكدت فيه أن الإفتاء ستتحرى رؤية هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الكريم في يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان والذي يوافق الإثنين 3 يونيو المقبل، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن انتهاء شهر رمضان وغرة شهر شوال في احتفال رسمي يتم بثه على الهواء مباشرةً.





وفي سياق متصل أعلن معهد الفلك في بيان رسمي له عن موعد أول أيام عيد الفطر لعام 2019 و1440 هجري، مؤكداً أن الحسابات الفلكية أشارت إلى أن شهر رمضان هذا العام 29 يوم وينتهي يوم 3 يونيو، على أن أول أيام العيد وغرة شوال يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو في مصر والسعودية وعدة دول عربية، وذلك وفق بيان رئيس معهد الفلك الدكتور جاد محمد القاضي.