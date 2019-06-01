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غادة عبد الرازق تتحدث لأول مرة عن الفيديـو الفاضـــح لها أثناء أجازتها برة مصر!

السبت 01/يونيو/2019 - 11:08 م
غادة عبد الرازق تتحدث لأول مرة عن الفيديـو الفاضـــح لها أثناء أجازتها برة مصر!
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كساب أحمد
 
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علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على الفيديو الذي ظهر فيها جزء من جسدها دون قصد، قائلة: " ندمت جدًا على هذا الفيديو، لأنه كان بحسن نية، لازم أحترم جمهوري، دي غلطة لو رجع بيه الزمن همسحها من حياتي".


وتابعت "عبد الرازق"، خلال حوارها ببرنامج "عايشة شو"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت،: "محدش يقدر يجبرني على الاعتذار، بس أنا غلطانة ولازم أعتذر على هذه الفيديو، الغلط بيجبب عغلط، وما ينفعش نتمسك به".
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