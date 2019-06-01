ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أبوتريكة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

السبت 01/يونيو/2019 - 11:07 م
أبوتريكة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

وجه محمد أبوتريكة محلل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية رسالة تهنئة لمحمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.


ونجح ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح في الشوط الأول وأوريجي في الشوط الثاني.


وقال أبو تريكة في تصريحاته: صلاح حقق لقب الهداف في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي ولكن لقب دوري الأبطال سيظل الأفضل بالنسبة له.


واضاف: سعيد بفوز محمد صلاح بدوري الأبطال أول بطولة له مع الفريق منذ انضمامه من روما.


وتابع: سعيد للمدرب كلوب حقق اول بطولة قدم موسم اسثنائي، بعد أن خسر في نهائيين مع دورتموند ومع ليفربول، اليوم كان واقعي والهدف المبكر ساعده، كان عنده خبره في اليوم إدارة المباراة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
توتنهام هوتسبير - إنجلترا