أبوتريكة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

وجه محمد أبوتريكة محلل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية رسالة تهنئة لمحمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا.





ونجح ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على توتنهام بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح في الشوط الأول وأوريجي في الشوط الثاني.





وقال أبو تريكة في تصريحاته: صلاح حقق لقب الهداف في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي ولكن لقب دوري الأبطال سيظل الأفضل بالنسبة له.





واضاف: سعيد بفوز محمد صلاح بدوري الأبطال أول بطولة له مع الفريق منذ انضمامه من روما.





وتابع: سعيد للمدرب كلوب حقق اول بطولة قدم موسم اسثنائي، بعد أن خسر في نهائيين مع دورتموند ومع ليفربول، اليوم كان واقعي والهدف المبكر ساعده، كان عنده خبره في اليوم إدارة المباراة.