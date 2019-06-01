أول رد فعل من أسرة صلاح بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا (صور)
السبت 01/يونيو/2019 - 11:06 م
محمد المسلمي
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عاشت أسرة النجم المصري محمد صلاح حالة من الفرحة العارمة وذلك عقب الهدف الأول الذي أحرزه النجم المصري في مرمي توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا فى تجمع أسرى بمنزلهم بالغربية .
وتجمعت أسرة النجم المصري في منزل اللاعب من أجل مشاهدة المباراة مع الحاج
صلاح غالي والد اللاعب والذي قفز فرحا بعد هدف نجله الأول في مرمي توتنهام.
فيما قام عبدالعزيز البمبي خال اللاعب بالجري داخل طرقات الشقة فرحا بالهدف
في الوقت الذي واظبت فيه والدة الفرعون المصري علي الصلاة للدعاء لنجلها أثناء
المباراة .
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