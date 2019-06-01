ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول رد فعل من أسرة صلاح بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا (صور)

السبت 01/يونيو/2019 - 11:06 م
أول رد فعل من أسرة صلاح بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا (صور)
ليفربول
Advertisements
طباعة
محمد المسلمي
 
Advertisements

عاشت أسرة النجم المصري محمد صلاح حالة من الفرحة العارمة وذلك عقب الهدف الأول الذي أحرزه النجم المصري في مرمي توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا فى تجمع أسرى بمنزلهم بالغربية .

 

وتجمعت أسرة النجم المصري في منزل اللاعب من أجل مشاهدة المباراة مع الحاج صلاح غالي والد اللاعب والذي قفز فرحا بعد هدف نجله الأول في مرمي توتنهام.

 

فيما قام عبدالعزيز البمبي خال اللاعب بالجري داخل طرقات الشقة فرحا بالهدف في الوقت الذي واظبت فيه والدة الفرعون المصري علي الصلاة للدعاء لنجلها أثناء المباراة .

 

أول رد فعل من أسرة صلاح بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا (صور)
أول رد فعل من أسرة صلاح بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا (صور)
Advertisements
المزيد عن: رياضة تتويج ليفربول الاخبار الرياضية اسرة صلاح اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
توتنهام هوتسبير - إنجلترا