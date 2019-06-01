بعد تتويج ليفربول.. تعرف على أبطال دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

نجح ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم للمرة السادسة في تاريخه بالفوز على توتنهام بهدفين نظيفين من توقيع محمد صلاح وأوريجي في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.





توج 22 نادي بلقب البطولة حتى الآن، منهم ناديين إسبانيين و5 أندية إنجليزية و3 أندية إيطالية و3 أندية ألمانية ونادي وحيد فرنسي و3 أندية هولندية وناديين برتغاليين ونادي صربي ونادي روماني ونادي اسكتلندي.





ويستعرض الفجر الرياضي الأندية التي توجت بلقب دوري أبطال أوروبا حتى الآن وعدد الألقاب والأعوام التي فازت بها بالبطولة ..









1 - ريال مدريد الإسباني - 13 لقب (أعوام 1956 و1957 و1958 و1959 و1960 و1966 و2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018)

2 - ميلان الإيطالي - 7 ألقاب (أعوام 1963 و1969 و1989 و1990 و1994 و2003 و2007)

3 - بايرن ميونخ الألماني - 5 ألقاب (أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013)

4 - ليفربول الإنجليزي - 6 ألقاب (أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005 و2019)

5 - برشلونة الإسباني - 5 ألقاب (أعوام 1992 و2006 و2009 و2011 و2015)

6 - آياكس الهولندي - 4 ألقاب (أعوام 1971 و1972 و1973 و1995)

7 - إنتر ميلان الإيطالي - 3 ألقاب (أعوام 1964 و1965 و2010)

8 - مانشستر يونايتد الإنجليزي - 3 ألقاب (أعوام 1968 و1999 و2008)

9 - يوفنتوس الإيطالي - لقبين (عامي 1985 و1996)

10 - بنفيكا البرتغالي - لقبين (عامي 1961 و1962)

11 - نوتنجهام فورست الإنجليزي - لقبين (عامي 1979 و1980)

12 - بورتو البرتغالي - لقبين (عامي 1987 و2004)

13 - سيلتك الاسكتلندي - لقب واحد عام 1967

14 - هامبورج الألماني - لقب واحد عام 1983

15 - ستيوا بوخارست الروماني - لقب واحد عام 1986

16 - مارسيليا الفرنسي - لقب واحد عام 1993

17 - تشيلسي الإنجليزي - لقب واحد عام 2012

18 - بروسيا دورتموند الألماني - لقب واحد عام 1997

19 - فينورد الهولندي - لقب واحد عام 1970

20 - أستون فيلا الإنجليزي - لقب واحد عام 1982

21 - آيندهوفن الهولندي - لقب واحد عام 1988

22 - النجم الأحمر الصربي - لقب واحد عام 1991