21.564 مليون برميل واردات اليابان من النفط الإماراتي أبريل الماضي

قالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن اليابان استوردت 21.564 مليون برميل من النفط الخام في إبريل الماضي من دولة الإمارات.





وبلغت حسب بيانات وكالة الطاقة اليابانية نسبة واردات النفط من الإمارات 23.7% من إجمالي الواردات النفطية.





واستوردت اليابان من السعودية 32.163 مليون برميل بنسبة 35.3% من الإجمالي وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بكيمة 9.889 مليون برميل وبنسبة 10.9% .





وبلغت واردات اليابان من النفط الخام في إبريل من روسيا 5.107 مليون برميل.





وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان في أبريل 91.041 مليون برميل وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 84% أو 76.600 مليون برميل.