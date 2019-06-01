ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

21.564 مليون برميل واردات اليابان من النفط الإماراتي أبريل الماضي

السبت 01/يونيو/2019 - 11:06 م
21.564 مليون برميل واردات اليابان من النفط الإماراتي أبريل الماضي
ناقلة نفط
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قالت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن اليابان استوردت 21.564 مليون برميل من النفط الخام في إبريل الماضي من دولة الإمارات.

وبلغت حسب بيانات وكالة الطاقة اليابانية نسبة واردات النفط من الإمارات 23.7% من إجمالي الواردات النفطية.

واستوردت اليابان من السعودية 32.163 مليون برميل بنسبة 35.3% من الإجمالي وحلت الكويت في المرتبة الثالثة بكيمة 9.889 مليون برميل وبنسبة 10.9% .

وبلغت واردات اليابان من النفط الخام في إبريل من روسيا 5.107 مليون برميل.

وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان في أبريل 91.041 مليون برميل وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 84% أو 76.600 مليون برميل.
Advertisements
المزيد عن: النفط الاماراتى الاقتصاد اليابانى الاقتصاد العربى اخبار الاقتصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
1
x
21:00
0
توتنهام هوتسبير - إنجلترا