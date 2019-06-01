طارق فضل يرحل عن صفوف ديروط بالتراضي

كتب _ محمد الحسيني





أصبح طارق فضل الظهير الأيمن لديروط أحد أندية المجموعة الأولى بالقسم الثانى على بعد خطوات قليلة تفضله عن الانضمام لأحد فرق مجموعة الصعيد، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب من فريقه الأسيوطي بالتراضي.





طارق فضل من مواليد 1990 بدء مشواره الكروية بنادي بني سويف ثم انضم لفرق نجوم المستقبل و سرس اليان وبترول اسيوط وديروط ، وأدى اللاعب السويفى مشوار ناجحا مع الفريق الآسيوطى حيث شارك بمركز الظهير الأيمن ب16 مباراة ونجح فى إحراز هدفين لفريقه .





وقال فضل ل " الفجر الرياضى " : رغم المستوى الجيد بالفريق إلا أننى طلبت الرحيل بسبب قلة الإمكانيات رغم وجود جهاز فنى محترم بقيادة الدكتور عماد سمير ، جمهور ديروط يعشق ف يقة محترم وكان يغضب فى حالة التعادل او الخسارة.



