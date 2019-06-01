‏قلوبنا معاك الليلة يا غالي.. محمد محسن يدعم محمد صلاح

حرص المطرب محمد محسن على دعم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزى قبل ملاقاة توتنهام"، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام على ملعب وانداميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.





وكتب محسن على صفحته بموقع "تويتر" ‏قلوبنا معاك الليلة يا غالي‎@MoSalah ".





وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون، فابينهو، جوردان هندرسون، فينالدوم، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.



