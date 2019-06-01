محمد صلاح مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت yalla shoot نهائي دوري الابطال بدون تقطيع رابط سريع tv

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وألتقى ليفربول وتوتنهام هذا الموسم في مناسبتين كان التفوق لصالح الريدز في الدوري الإنجليزي بتحقيق فوزين على ملعب أنفليد وملعب ويمبلي.





تشكيلة ليفربول التي أعلنها يورغن كلوب كانت متوقعة بخلاف مشاركة هيندرسون على حساب ملينر في وسط الملعب، أما المفاجأة كانت في تشكيلة توتنهام، حيث أقحم بوكتيهو وينجز في وسط الميدان من بداية المباراة، وغامر بالمهاجم هاري كين المصاب.





صلاح يفتتح التسجيلل لمصلحة ليفربول بهدف من ضربة جزاء في نهائي الأبطال في الدقيقة الثانية.





توتنهام يسيطر على وسط الملعب بعد تلقيه هدف مبكر عن طريق محمد صلاح، ويحاول ليفربول اللعب على الهجمات المرتدة لتسجيل الثاني.



