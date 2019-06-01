سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم السبت 1/6/2019
السبت 01/يونيو/2019 - 09:53 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري، وجاءت اسعار الريال السعودى امام الجنيه بعد التحديثات الاخيرة على النحو التالي:
سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى المصرى مسجلاً نحو 4.46 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع، وسجل سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى نحو 4.46 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع.
وسجل سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى نحو 4.44 جنيها للشراء، و4.48 جنيها للبيع كما سجل سعر الريـال السعودى ببنك مصر مسجلا نحو 4.46 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع، وسجل سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى نحو 4.43 جنيها للشراء، و4.49 جنيها للبيع.
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