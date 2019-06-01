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الشوط الأول.. ليفربول يتقدم بهدف محمد صلاح على توتنهام بنهائي الأبطال

السبت 01/يونيو/2019 - 09:50 م
الشوط الأول.. ليفربول يتقدم بهدف محمد صلاح على توتنهام بنهائي الأبطال
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول أمام توتنهام ، 1-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو في اسبانيا بعد ربع ساعة.

سجل محد صلاح هدف ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 2 وفي الدقيقة 17 سدد أرنولد كرة خطيرة لليفربول لكنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس لوريس.

وسدد روبيرتسون كرة قوية في الدقيقة 38 تألق فيها حارس توتنهام وأخرجها ركنية.

صعد ليفربول إلى المباراة النهائية بعدما تفوق على برشلونة الإسباني، بينما حقق توتنهام الفوز على أياكس الهولندي.
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