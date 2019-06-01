‎أراد إرسال رسالة لوالده.. اختفاء نجل عمدة في القليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض اختفاء نجل عمدة احدي القري لمركز طوخ والذي تغيب منذ الأربعاء الماضي، حيث أرسل الشاب رسالة لوالدة بمكانه بأحد الفنادق بأسوان، موضحا انه اختفي بصحبة صديقه لإشعار والده بوجوده وانه كان يفتقده خاصة في وجوده في سن حرج بمرحلة المراهقة بسبب ظروف عمل والده.





تلقي العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ، إخطارا من أ ع عمدة احدي القرى بتغيب نجله "ا. ا" ١٧ عاما، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية فانتقل المقدم احمد سامي رئيس المباحث وتبين تغيب الشاب الذي يدرس في مرحلة الثانوية العامة، تبين اختفاء الشاب منذ الأربعاء الماضي بعد انتهاء والده من مائدة إفطار كبيرة كان يقيمها سنويا بتجميع الأهل والأقارب والشخصيات العامة.





وتم جمع المعلومات عن آخر من اختلط بهم الشاب وأصدقائه وسؤال دائرة الأقارب والمعارف لكشف ملابسات الاختفاء، واليوم أرسل الشاب رسالة لوالده بمكانه بأحد الفنادق بأسوان، موضحا انه اختفي بصحبة صديقه لإشعار والده بوجوده وانه كان يفتقده خاصة في المرحلة الحرجة في فترة المراهقة بسبب ظروف عمل والده وانشغاله الدائم قائلا انه تغيب لإشعار والده بوجوده.‎



