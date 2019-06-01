ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام.. liverpool vs tottenham live match bein

السبت 01/يونيو/2019 - 08:31 م
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام.. liverpool vs tottenham live match bein
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

 

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام yalla shoot بث مباشر ليفربول وتوتنهام هوتسبير كورة لايف يوتيوب الاسطورة livehd7 نهائي دوري ابطال اوروبا، مواجهة نارية بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الأسبانية مدريد حيث يسعى كلاً منهم في التتويج باللقب القاري الأغلى وإسعاد الجماهير التي ستحتشد في المدرجات لمتابعة ماتش ليفربول وتوتنهام مباشر رابط بدون تقطيع كورة ستار لتحديد بطل التشاميبونزليج.

 

بث مباشر ليفربول وتوتنهام

مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بين سبورت يلا شوت، يبدأ لقاء ليفربول ضد توتنهام اونلاين للجوال kora star في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، وستقوم قناة bein sport hd1 بنقل يلا شوت مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر مع تغطية مميزة لنهائي دوري الابطال بالاستوديو التحليلي وبالتعليق العربي لكلاً من رؤوف خليف من الملعب على الصوتية الأولى، فيما سيكون يوسف سيف وعلي محمد علي من خلال hd2 وحفيظ دراجي على hd3، تابعونا ونوفر نقل حي نهائي دوري ابطال اوروبا بجودة عالية.

 

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة ستار، وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة ليفربول وتوتنهام هوتسبير يوتيوب kora live إلى طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة جكم الساحة دامير سكومينا ويعاونه كلاً من روبرت فوكان ويورى برابروتنيك.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا