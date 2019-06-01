UCL صلاح: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Yalla plus كورة لايف ماتش ليفربول وتوتنهام

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وصول الفريقين إلى ملعب المباراة منذ قليل ودخولهم إلى غرف الملابس الخاصة بهم منذ قليل تمهيداً لدخولهم لملعب المباراة من أجل عمليات الإحماء.