أبرزهم.. زيادة المعاشات و4 مليون وديعة مالية وموعد انتخابات النقابة...قرارات هامة لهاني شاكر

شهدت جلسة اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسه أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب عدة قرارات خدمية لم تشهدها النقابه من قبل، حيث قرر مجلس الإدارة ربط وديعة مالية بقيمة أربعة ملايين جنيه لترتفع ودائع النقابه إلى ٢٤ مليون جنيه بدلا من 7 مليون منذ أربع سنوات، جاء ذلك على لسان طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة الإعلاميين.





كما أعلن المجلس أن الحساب الجارى للنقابة ارتفع رصيده إلى عشرة ملايين جنية بخلاف الودائع والأصول الثابتة التى اشترها المجلس خلال السنوات الأربعة المنقضية من شقق ومقار للنقابة بالفروع والمحافظات.





كما أعلن مجلس الإدارة توجيه الشكر للفنانة نادية مصطفى رئيس لجنه الإسكان التي أنهت مشكلات مدينة الموسيقيين. السكنية بمنطقه السادس من أكتوبر، وقرر المجلس سداد باقى المديونيات والتى باغت ثلاثة ملايين جنيه لصالح وزاره الإسكان، كما قرر مجلس الإدارة أيضا زيادة المعاشات للمرة الخامسة بواقع. ١٠%.





وشهدت نهاية جلسة الاجتماع قرار فتح باب الانتخابات، على منصب النقيب ومجلس الإدارة اعتبارا من يوم ١ /٧ / ٢٠١٩ الموافق يوم الإثنين على أن يفتح باب الترشيحات اعتبار من يوم ٧/ ٧ ٢٠١٩ وحتى يوم الأربعاء ١٠/٧/٢٠١٩.





وفتح باب التنازلات من السبت ١٣/٧/٢٠١٩ إلى الاثنين ١٥/٧ /٢٠١٩، وفتح باب الطعون من يوم الثلاثاء ١٦/٧/٢٠١٩ الى الخميس ١٨/٧/٢٠١٩ واعلان الاسماء النهائيه يوم السبت الموافق ٢٠ /٧ /٢٠١٩، وإجراء الانتخابات يوم ٣٠/٧ /٢٠١٩ والاعاده ان وجدت يوم ٦/٨/٢٠١٩، صرح بذلك طارق مرتضى المتحدث الرسمى لنقابة الموسيقيين.



