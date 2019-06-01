تابعوا معنا تغطية مباشرة للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (2018-19) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

ويلعب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الخط الهجومي للريدز بالنهائي أمام توتنهام الذي استعاد خدمات قائده هاري كين بعد تعافيه من الإصابة.

يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

تشكيل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.

يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

تشكيل توتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: لوريس، تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.