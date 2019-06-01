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يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

السبت 01/يونيو/2019 - 08:28 م
يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW
مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام
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يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW
تابعوا معنا تغطية مباشرة للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا (2018-19) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW
ويلعب الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الخط الهجومي للريدز بالنهائي أمام توتنهام الذي استعاد خدمات قائده هاري كين بعد تعافيه من الإصابة.
يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW
تشكيل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب: أليسون، آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، ماني، صلاح، فيرمينو.
يلا شوت liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (نهائي دوري الابطال) بث مباشر yAlLA ShoOT NoW
تشكيل توتنهام بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو: لوريس، تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، وينكز، سيسوكو، إريكسين، ديلي آلي، سون، كين.
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