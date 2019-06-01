بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بلس shoot US كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة ستار SA

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر يلا شوت بلس kora live كورة ستار بث مباشر ليفربول وتوتنهام اليوم كورة اون لاين ليفربول بث مباشر يلا شوت يوتيوب، وتنطلق مباراة النهائي في تمام التاسعة من مساء ليل السبت بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل اللقاء عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية على مختلف الأقمار الصناعية نظرا لكونها واحدة من أهم المباريات في كل عام، ولهذا قد خصصت قنوات bein sport أكثر من قناة لنقل هذا الحدث بتعليق متعدد لأشهر معلقي الوطن العربي مثل عصام الشوالي وحفيظ دراجي ورؤوف خليف.





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بث مباشر ليفربول liverpool live، ليفربول بث مباشر يلا شوت ليفربول وتوتنهام الاسطورة كورة لايف كورة ستار رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بدون تقطيع بث مباشر، وتحدث ساديو ماني جناح فريق ليفربول عن اللقاء وعلاقته بمحمد صلاح معرباً عن أمنيته بالفوز في مباراة اليوم ولا يهم من يسجل صلاح أم فيرمينو أم هو، فالأهم هو الفريق وتابع مؤكدا أنه بفضل أهداف صلاح وصل الفريق لهذا المستوى فهو الأكثر احرازا للأهداف منذ قدومه وأنهم أصدقاء على المستوى الشخصي.





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وكان محمد صلاح قد غاب عن مباراة الفريق في اياب نصف النهائي بعد اصابته، وفي تقرير مطول تحدث صلاح عن النهائي السابق وعن اصابته التي شعر حينها بأن كل شئ قاتم، ولكنه شعر أنه بامكانه أن يخوض النهائي مرات أخرى ليحقق حلمه





وانتشرت جماهير ليفربول في شوارع العاصمة مدريد منذ عدة ساعات متجولين بتيشرتات الفريق وسط أجواء كبيرة، وقد بدأ الاستديو التحليلي للمباراة الذي سيتواجد فيه أرسين فينجر المدرب السابق لأرسنال وجوزيه مورينهو المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي ومان يونايتد.





تشكيل توتنهام الرسمي: لوريس – تريبير – فيرتونخين – ألدرفايلد – روز – سيسوكو – وينكس – ديلي آلي – ايريكسن – سون – هاري كين

تشكيل ليفربول الرسمي: أليسون بيكر – ألكسندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون – هندرسون، فابينيو – فينالدوم – محمد صلاح – مانى – فيرمينو







