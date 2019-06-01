يلا شوت - Youtube HD بث حى لايف مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر
السبت 01/يونيو/2019 - 08:25 م
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تتجه انظارمحبي وعشاق كرة القدم صوب نحو العاصمة الإسبانية مدريد فى تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة من أجل متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وأعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة إذاعة المباراة عبر 5 قنوات .
ويتولي المعلقي رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي bein HD1 يوسف سيف و علي محمد علي bein HD2 وحفيظ دراجي و معلق الو بي ان عبدالصمد عبدالستار bein HD3 محمد بركات و هيثم فاروق bein HD4 رؤوف خليف bein 4K .
ويمن لمن يمتلك طبقاً مشاهدة المباراة بشكل مجاني بعد ضبطه لالتقاط قمر "هوت بيرد" وذلك عبر قناتي BFM TV الفرنسية وRAI1 الإيطالية.
تردد قناة RAI1
القمر: هوت بيرد
التردد : 11766
الاستقطاب : عمودي.
الترميز :27500.
التصحيح:2/3.
أو
التردد : 10992
الاستقطاب : عمودي.
الترميز :27500.
التصحيح:3/4.
تردد BFM TV
التردد : 12692
الاستقطاب : أفقي
الترميز :27500.
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