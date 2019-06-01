صلاح: مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Yalla plus كورة لايف ماتش ليفربول وتوتنهام هوتسبير يلا شوت نهائي ابطال

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بث مباشر ليفربول وتوتنهام يلا شوت Liverpool vs tottenham كورة لايف رابط مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر كورة ستار يوتيوب، الأسطورة بث مباشر ليفربول وتوتنهام اليوم، وتبلغ عدد القنوات الناقلة للمباراة 94 قناة في مختلف أنحاء العالم وهوما يعكس الاهتمام الكبير والموسع بهذا النهائي والذي سييحي مراسمه فرقة الروك الأمريكية، وينتظر ليفربول مكافأة مالية ضخمة حال نجاحه في تحقيق الفوز اليوم حيث سيتحصل الفريق على أكثر من 97 مليون يورو نظير مشاركته في البطولة وتقدمه ووصوله للأدوار النهائية وجائزة اللقب.





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الاسطورة بث مباشر ليفربول وتوتنهام كورة ستار kora star يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول اليوم كورة لايف ماتش ليفربول وتوتنهام كورة اون لاين بث مباشر ليفربول متعدد الجودات، ويتحدث الكثير حول فوز توتنهام في مباراة اليوم بعد أن ساندهم الحظ في عدد من المباريات أمام مانشستر سيتي بعد الغاء هدف ستيرلنج في اللحظات الأخيرة وأيضا أمام أياكس بعد أن تألق مورا وسجل هاتريك بعد أن فقد البعض الأمل في عودة السبيرز للقاء في ظل شوط أول تقدم به أصحاب الأرض بهدفين، فهل سيحقق توتنهام فعلا المفاجأة اليوم.





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ويستهدف يورجن كلوب فك عقدة حظه السيئ اليوم في النهائيات حيث اعتاد على الهزيمة في النهائيات التي خاضها، بينما تطمح جماهير الريدز في الفوز بالبطولة السادسة لهم في تاريخهم والتفوق على برشلونة وبايرن ميونخ من حيث عدد الألقاب





وتحدث أبو تريكة منتقدا طول المدة التي جائت بين مبارتي نصف النهائي ومباراة النهائي والتي زادت عن عشرين يوما وهى مدة قد تؤثر على الحالة النفسية والذهنية للاعبين الذين وصوا لقوة مستواهم في مبارتيهم أمام برشلونة وأياكس.





تشكيل ليفربول لمباراة الفاينال: في حراسة مرمى الفريق أليسون بيكر وفي خط الدفاع ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون وثلاث منطقة خط الوسط هندرسون، فابينيو، فينالدوم وثلاث الهجوم الناري محمد صلاح، مانى، فيرمينو.



