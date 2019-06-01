أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم السبت 1 يونيو 2019

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها وفاة خوسيه أنطونيو رييس نجم الفريق السابق ونعي نجوم وأندية العالم له.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- وفاة لاعب ريال مدريد السابق في حادث سير



أعلن نادي إشبيلية الإسباني وفاة لاعبه السابق خوسيه أنطونيو رييس الذى سبق له اللعب ضمن صفوف ريال مدريد وأرسنال الإنجليزى.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خوسيه أنطونيو رييس صاحب الـ 35 عاماً، والذى يلعب ضمن صفوف نادى إكستريمادورا وينافس فى دوري الدرجة الثانية الإسباني توفى صباح اليوم أثر حادث مروري.

- بعد تألقه اللافت.. ريال مدريد يُعيد نجمه مقابل 7.5 مليون فقط !



يأمل مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني في إعادة شراء الندم الإسباني المتألق ماريو هيرموسو، مدافع فريق إسبانيول، مقابل 7.5 مليون يورو.



وأفادت صحيفة "abc" أن فكرة ريال مدريد هي استعادة ماريو هيرموسو وتركه على سبيل الاعارة لمدة عام في اسبانيول حتى يكون بعيدا عن أتليتكو مدريد، وإذا لم يشتريه، فسيطلب اسبانيول من أتليتكو 40 مليون يورو مقابل اللاعب ونصف هذه المبلغ سيكون لريال مدريد.



الجدير بالذكر أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مهتم باللاعب الذي تأسس في مدرسة المرينجي، لكن حتى الأن أسبانيول لم يستلم أي عرض رسمي.



الأن هناك خياران أمام النادي الأبيض، أما ان يستلم 20 مليون يورو ويشاهد هيرموسو مع منافسه الأبدي أو يقوم بدفع 7.5 مليون يورو ويحتفاظ بالاعب مع شرط تركه لمدة عام آخر في إسبانيول وبعدها يعود ليكون ضمن الفريق بجانب راموس وفاران وميليتاو.





- إنتر ميلان ينعي نجم ريال مدريد السابق



نعى ​إنتر ميلان​ الإيطالي الإسباني ​خوسيه أنطونيو رييس​ نجم ريال مدريد السابق عقب وفاته أثر حادث سير في ​إسبانيا ​ اليوم.



وقال إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" ينعى إنتر ميلان الإيطالي وفاة اللاعب الاسباني الراحل خوسيه انطونيو رييس ويوجه احر التعازي لعائلته وأصدقائه ومحبي كرة القدم".





- راموس ينعى نجم ريال مدريد السابق



أعرب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني عن حزنه لوفاة الإسباني خوسيه أنطونيو رييس الملكي السابق في حادث سير اليوم بإسبانيا.



وقال راموس​ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" ليس لدي كلمات، كل الحب للعائلة ونحن دائمًا سوف نتذكرك يا صديقي".



يذكر أن رييس كان يلعب في فريق أكستريمادورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني ويعتبر أول لاعب إسباني يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع آرسنال في موسم 2003-2004 والموسم الذي حصد أيضا فيه لقب الدرع الخيرية ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع المدفعجية.





- أتلتيكو مدريد يودع نجم الملكي السابق



ودع ​أتلتيكو مدريد​ الاسباني الإسباني ​​خوسيه أنطونيو رييس​​ نجم ريال مدريد السابق الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 35 عاما عقب تعرضه اليوم لحادث سير في إسبانيا.



وأفاد الروخيبلانكوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأنه صعق بخبر موت لاعبه السابق وتوجه بتعازيه الحارة لعائلته وأقاربه ومحبيه.