مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب | كول كورة | beIN Match | بلس حصري
السبت 01/يونيو/2019 - 08:22 م
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ينطلق اليوم النهائي من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في النهائي 2019، سنتابع مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم والتي ستكون نارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تمكن الليفر في دوري الأبطال الوصول إلي النهائي علي حساب برشلونة الأسباني بعد مباراة نارية، حيث كانت نتيجة ليفربول في نصف النهائي مع برشلونة 4-0 في العودة، حيث كانت أهداف ليفربول أربعة أهداف بدون رد مما جعل لاعبي الليفر مستحقين الوصول إلي النهائي الأوروبي 2019، بينما علي الجانب الأخر أحرز لاعبي توتنهام في العودة ثلاثة أهداف وتمكن لاعبي توتنهام من الصعود إلي نهائي دوري ابطال أوروبا 2019، والآن سنتعرف علي موعد ليفربول ضد توتنهام النهائي والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم.
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام النهائي
تم تحديد توقيت ليفربول ضد توتنهام ليكون يوم السبت 31 من يونيو 2019، ليكون توتنهام مع ليفربول بتوقيت السعودية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يكون وقت إذاعة ليفربول وتوتنهام مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بينما يكون توقيت الليفر وتوتنهام اليوم في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والمغرب، وتونس.
سيكون ملعب نهائي دوري الابطال 2019 واندا ميتروبوليتانو، بينما سيكون معلق مباراة ليفربول اليوم ضد توتنهام هو رؤوف خليف والذي سيعلق من الملعب مع خليل البلوشي، وسيكون هناك أيضاً معلقين علي مباراة الليفر ضد توتنهام وهم حفيظ دراجي، ويوسف سيف، بالإضافة إلي معلق النهائي اليوم أيضاً سيكون علي محمد علي، وعبد الصمد عبد الستار أيضاً من معلقين نهائي دوري الأبطال 2019، وأيضاً رؤوف خليف.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام دوري الأبطال
نتعرف سوياً الآن علي مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة النهائي علي مختلف الأقمار الصناعية، وسيكون علي عدد كبير من قنوات بين سبورت، حيث خصصت قنوات بين سبورت أربعة قنوات تنقل ليفربول ضد توتنهام اليوم، وتكون تلك القنوات هي، bein HD1، bein HD2ـ، وأيضاً قناة تنقل ليفربول وتوتنهام النهائي تابعة لبين سبورت أيضاً وهي، bein HD3، وأخر قناة ناقلة النهائي مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم أيضاً تابعة لبين سبورت هي bein HD4، وسنتعرف الآن علي مجموعة القنوات المجانية الناقلة ليفربول وتوتنهام اليوم وهي كالآتي:
IRIB TV 3
Rai 1
TVi portugal
Arena Sport 1
beIN SPORTS HD 1
SRF zwei HD
TVP Sport HD
M4 Sport
Movistar Liga de Campeones HD
Varzish Sport HD
RMC Sport 1
Polsat Sport Premium 1 HD
Eleven Sports 1 HD portugal
DAZN 1 HD
تبعونا عند بداية المباراة، حيث سنقوم بنقل ملخص ليفربول الريدز ضد توتنهام في مباراة النهائي ليفربول وتوتنهام، وصراع شرس علي دوري الأبطال، كما سننقل لكم تفاصيل أهداف ليفربول اليوم وكذلك أهداف توتنهام لحظة بلحظة.
يقوم فرمينو تشكيلة نادي ليفربول الليلة في نهائي دوري الأبطال، وهاري كين يفاجئنا بقيادته توتنهام مباشر في دوري الأبطال.
ملخص مباراة النهائي ليفربول وتوتنهام الآن
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