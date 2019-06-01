UCL صلاح مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر Yalla plus كورة لايف ماتش ليفربول وتوتنهام هوتسبير يلا شوت نهائي ابطال
السبت 01/يونيو/2019 - 08:21 م
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مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بين سبورت يلا شوت، يبدأ لقاء ليفربول ضد توتنهام اونلاين للجوال kora star في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءا بتوقيت الرياض، وستقوم قناة bein sport hd1 بنقل يلا شوت مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر مع تغطية مميزة لنهائي دوري الابطال بالاستوديو التحليلي وبالتعليق العربي لكلاً من رؤوف خليف من الملعب على الصوتية الأولى، فيما سيكون يوسف سيف وعلي محمد علي من خلال hd2 وحفيظ دراجي على hd3، تابعونا ونوفر نقل حي نهائي دوري ابطال اوروبا بجودة عالية.
رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة ستار، وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة ليفربول وتوتنهام هوتسبير يوتيوب kora live إلى طاقم تحكيم سلوفيني بقيادة جكم الساحة دامير سكومينا ويعاونه كلاً من روبرت فوكان ويورى برابروتنيك.
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توافدت جماهير ليفربول بكثرة على العاصمة الأسبانية لمساندة فريقها في المباراة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير بنهائي البطولة الاوروبية وسط تواجد عدد قليل من جماهير الفريق اللندني.
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وصل يورجن كلوب ولاعبي الفريق الأحمر إلى الاستاد الذي سيقام عليه مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر يلا شوت من أجل الاستعدادات الأخيرة قبل خوض اللقاء الحاسم.
أياً كان الفريق الفائز في لقاء الليلة على المستطيل الأخضر فتأكد فقدان ريال مدريد لتاجه الأوروبي بعد 1099 يوماً من السيطرة على البطولة القارية الهامة.
تشكيلة ليفربول الرسمية هي: في حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: آرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.
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