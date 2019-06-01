رابط kora star متابعة نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا 2019

نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يتطلع كلا الفريقين للتويج بلقب الكأس ذات الأذنين مساء الليلة في المباراة المقامة بالعاصمة الإسبانية مدريد على أرضية ملعب الوندا ميتروبوليتا ملعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني.





مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون منقولة عبر شبكة قنوات bein SPORTS.









كيف تأهل ليفربول وتوتنهام لمباراة نهائي دوري الأبطال

ليفربول بقيادة يورجن كلوب يدخل النهائي الثاني له للعالم الثاني على التوالي بعد أن تمكن من العبور للمباراة النهائية بعد إقصاء فريق برشلونة الإسباني، ونجح ابناء الألماني يورجن كلوب في الفوز على برشلونة بنتيجة 4-0 في مباراة الإياب بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت على ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية.





أما فريق توتنهام الإنجليزي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني بوتشيتينو في تحقيق أول لقب له مع الفريق اللندني، توتنهام تمكن من العودة لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاب قوسين أو أدنى من الخروج من نصف النهائي على يد فريق اياكس أمستردام الهولندي، إلا أن اللاعب إيركسن تمكن من تسجيل هاتريك في شباك الفريق الهولندي في مباراة الإياب ليكون الفريق الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال بعد أن فاز بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب، بعد خسارته ذهاباً على أرضه بهدف دون رد.





نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

هذا وسنقوم معكم بمتابعة نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام مساء الليلة فور بداية المباراة، حيث سنحاول أن نطلعكم على أهم أحداث المباراة الهامة بين الفريقين.



