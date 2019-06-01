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ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)

السبت 01/يونيو/2019 - 06:47 م
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
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عبير أحمد
 
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تنظم شركة العاصمة الإدارية، أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك فى وجود ممثلين من موسوعة جينيس.

ورصدت عدسة بوابة الفجر، الاستعدادات النهائية لأطول مائدة إفطار. 

وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تقرر تنظيم هذا الحدث اليوم السبت، ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصرى بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، يلى ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.
 
وأضاف الحسينى، فى بيان صحفى أمس الجمعة، أن إدارة العاصمة الإدارية تسعى للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.

ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
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