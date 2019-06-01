ننشر الاستعدادت النهائية لأطول مائدة إفطار بالعاصمة الإدارية (صور)
السبت 01/يونيو/2019 - 06:47 م
عبير أحمد
Advertisements
Advertisements
تنظم شركة العاصمة الإدارية، أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، في العاصمة الإدارية الجديدة، بطول 3 آلاف متر وبحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك فى وجود ممثلين من موسوعة جينيس.
ورصدت عدسة بوابة الفجر، الاستعدادات النهائية لأطول مائدة إفطار.
وقال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إنه تقرر تنظيم هذا الحدث اليوم السبت، ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم أحياء ومعالم العاصمة الإدارية بغرض تعريف المواطن المصرى بأحد أضخم المشروعات العمرانية فى العالم، يلى ذلك الجلوس على مائدة الإفطار الجماعى، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة فى قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة إلى شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.
وأضاف الحسينى، فى بيان صحفى أمس الجمعة، أن إدارة العاصمة الإدارية تسعى للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء على العاصمة على المستوى المحلى والدولى فى ظل حضور إعلامى مكثف.
Advertisements
المزيد عن: العاصمة الإدارية أخبار مصر أخبار
- "الحسيني": طريقتان للحصول على وحدة سكنية في العاصمة الإدارية
- عاجل..اخبار السعودية اليوم | دخول المملكة موسوعة "جينيس" بأكبر"هاكاثون" فى العالم
- قريبا.. مشروع محور روض الفرج يدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية
- "يُسجل في موسوعة جينيس".. التفاصيل الكاملة لكوبري محور روض الفرج المعلق
- العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس.. تعرف على التفاصيل
- العاشر من رمضان تُنظم مائدة إفطار تستوعب 6 آلاف شخص (صور)
- "مصر بتفطر في العاصمة".. شاهد تجهيز أطول مائدة إفطار بالعالم
- التجهيزات النهائية لأطول مائدة إفطار رمضانية في العالم بالعاصمة الإدارية (صور)
- نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يؤكد استعداد مصر لدعم جامبيا في مختلف المجالات
- العاصمة الإدارية تنظم اليوم أكبر مائدة إفطار في العالم