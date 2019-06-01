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بين سبورت المفتوحة - بث مباشر (ليفربول وتوتنهام) الآن بث حي ومباشر - كول كورة | cool kora

السبت 01/يونيو/2019 - 06:45 م
بين سبورت المفتوحة - بث مباشر (ليفربول وتوتنهام) الآن بث حي ومباشر - كول كورة | cool kora
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الفجر الرياضي
 
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تنتظر عشاق الساحرة المستديرة والكرة العالمية مباراة من العيار الثقيل الليلة، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية (مدريد) على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

 

صعد الريدز للمباراة النهائية، بفوزه على برشلونة أربعة أهدف، مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

 

وفي المقابل، حجز توتنهام بطاقة العبور للنهائي بالفوز على أياكس الهولندي، بعد انتهاء مجموع المباراتين (3- 3).

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

 

ويستعرض "الفجر" القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام.

 

بي إن سبورتس 1 .. المعلق رءوف خليف وخليل البلوشي.

 

بي إن سبورتس 2 .. المعلق يوسف سيف وعلي محمد علي.

 

بي إن سبورتس 3 .. المعلق حفيظ دراجي.

 

بي إن سبورتس 4 .. المعلق محمد بركات وهيثم فاروق.

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