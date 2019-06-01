ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر: الزوجة غير الناشز يُحرم ضربها

السبت 01/يونيو/2019 - 06:43 م
شيخ الأزهر: الزوجة غير الناشز يُحرم ضربها
شيخ الأزهر
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة غير الناشز يُحرم ضربها، لافتَا إلى أن التصدي للمرأة الناشز بالضرب الرمزي الذي وصفه بالسواك، ظُلم فيه القرآن بسبب الفهم الخاطئ.

وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الضرب في قوله تعالى: "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ"، ّ ليس وجوبيًا، ولكنه مباح إذا كان سينقذ الأسرة من التفكك، ولذلك يحرم ضرب الزوجة الغير ناشر حتى إذا حدث خلافًا بين الزوجين، موضحًا أن النشوز لا يعني الخلاف، ولكنه يعني تعالي وتكبر المرأة على الزوج.
Advertisements
المزيد عن: ضرب الزوجة الناشز شيخ الأزهر أحمد الطيب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا