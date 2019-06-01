شيخ الأزهر: الزوجة غير الناشز يُحرم ضربها
السبت 01/يونيو/2019 - 06:43 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الزوجة غير الناشز يُحرم ضربها، لافتَا إلى أن التصدي للمرأة الناشز بالضرب الرمزي الذي وصفه بالسواك، ظُلم فيه القرآن بسبب الفهم الخاطئ.
وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الضرب في قوله تعالى: "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ"، ّ ليس وجوبيًا، ولكنه مباح إذا كان سينقذ الأسرة من التفكك، ولذلك يحرم ضرب الزوجة الغير ناشر حتى إذا حدث خلافًا بين الزوجين، موضحًا أن النشوز لا يعني الخلاف، ولكنه يعني تعالي وتكبر المرأة على الزوج.
وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء السبت، أن الضرب في قوله تعالى: "وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ"، ّ ليس وجوبيًا، ولكنه مباح إذا كان سينقذ الأسرة من التفكك، ولذلك يحرم ضرب الزوجة الغير ناشر حتى إذا حدث خلافًا بين الزوجين، موضحًا أن النشوز لا يعني الخلاف، ولكنه يعني تعالي وتكبر المرأة على الزوج.
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