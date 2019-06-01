عاجل.. الأهلي يصدر 5 قرارات بعد اجتماعه الحاسم من أجل الدوري

انتهي اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلي والذي عقد اليوم السبت برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وناقش العديد من الموضوعات، جاء في مقدمتها الموقف من المواعيد الخاصة بالمباريات المتبقية من مسابقة الدورى. وذلك فى ضوء قرارات المجلس السابقة والتى اتخذها فى اجتماعه الطارئ الذي جرى يوم الجمعة الموافق 25/5/2019 وتم إخطار إتحاد الكرة بها رسميًا في اليوم التالي.

وقام المجلس بدراسة الموقف من كافة جوانبه ورأى الإنتظار لحين الرد من جانب الاتحاد قبل اتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي.

كما قرر المجلس

– اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو وذلك بناءًا على قرار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض على الأشراف على قطاع الكرة.

– تفويض ابراهيم الكفراوي عضو مجلس الادارة لتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد السباحة والمحدد لها 15يونيو. وطارق قنديل عضو المجلس ممثلًا للنادي في الجمعية العمومية لاتحاد الأسكواش.

– تشكيل لجنة ثلاثية تضم ابراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومهند مجدي أعضاء مجلس الادارة لوضع تصور جديد لتطوير قطاع النشاط الرياضي.

– الموافقة على تشكيل لجنة لاكتشاف المواهب في الألعاب الجماعية بالنشاط الرياضي وتفويض الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط بأختيار أعضاء اللجنة

هذا وأعتبر المجلس جلسته ممتدة لإجتماع أخر