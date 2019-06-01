مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من "كلبش 3" (فيديو)
السبت 01/يونيو/2019 - 06:34 م
الفجر الفني
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نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل كلبش 3 على شاشة قناة ON دراما، ويعرض لأول مرة في تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً، ويعاد في تمام في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.
مواعيد عرض مسلسل "كلبش 3" على شاشة قناة MBC4
يعرض لأول مرة في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الحادية عشر منتصف الليل، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة فجراً.
مواعيد عرض مسلسل "كلبش 3" على شاشة قناة ON E
يعرض لأول مرة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوميا، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثالثة إلا الربع صباحاً، كما يعاد مرة اخرى في الساعة الثالثة و النصف عصراً.
"كلبش 3" من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، وعدد كبير من النجوم، من تأليف باهر دويدار وإنتاج تامر مرسي وإخراج بيتر ميمي.
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