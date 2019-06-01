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وزير التعليم يستقبل عبد الغفار وصبحي لبحث كيفية تفعيل التربية الرياضية كمادة أساسية

السبت 01/يونيو/2019 - 06:34 م
وزير التعليم يستقبل عبد الغفار وصبحي لبحث كيفية تفعيل التربية الرياضية كمادة أساسية
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
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استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ذلك في ديوان عام وزارة التربية والتعلي والتعليم الفني، وناقش الاجتماع كيفية تفعيل التربية الرياضية كمادة أساسية بالمدارس والجامعات.

كما ناقش الاجتماع ضوابط التصحيح في الثانوية العامة لهذا العام وضوابط الحافز الرياضي وضوابط عملية قبول التظلمات وموعد إعلان النتائج لضمان سرعة وكفاءة تنسيق الجامعات. 


وبحسب البيان الذي صدر اليوم، أكدت وزارة التعليم، أن نظام التعليم الجديد بالمراحل العمرية الأولى 2.0، والذي تم تطبيقه في العام الدراسي،2019/2018 يضع التربية الرياضية مادة أساسية وبشكل منهجي بحيث تصبح جزء من حياة الطلاب.
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