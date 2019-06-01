مشاهدة مباراة ليفربول الان يلا شوت جوال YALLA SHOOT GOAL MO SALAH

مشاهدة مباراة ليفربول الان يلا شوت جوال حيث خاض الفريقين طريقا صعبا وشاقا من أجل الوصول للمباراة النهائية للبطولة حيث استهل رفاق محمد صلاح مشوارهم في مجموعة قوية ضمت كل من باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي ونجح ليفربول في التأهل كثاني المجموعة خلف الفريق الباريسي ليصطدم بالعملاق البافاري بايرن ميونخ في دور الـ16 وتعادلا سلبيا في مباراة الذهاب بانفيلد قبل أن يفوز الريدز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وفي الدور ربع النهائي واجه فريق بورتو البرتغالي وفاز ليفربول ذهابا بثنائية نظيفة وكرر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف في العودة ليضرب موعدا ناريا بعد ذلك مع برشلونة الإسباني وعلى الرغم من تقديمه مباراة رائعة في الذهاب إلا أنه سقط بثلاثية نظيفة ولكن طموح لاعبي الريدز لن يتوقف ونجحوا في عمل ريمونتادا تاريخية بالفوز في الإياب برباعية نظيفة يحجز مقعده في المباراة النهائية على الجانب الأخر بدأ توتنهام مشواره في البطولة في مجموعة قوية ضمت كل من برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وايندهوفن الهولندي وتأهل السبيرز كثاني المجموعة خلف الفريق الكاتالوني وفي دور الـ16 تغلب على دورتموند الألماني ليتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة خصم قوي وعنيد وهو مانشستر سيتي ونجح توتنهام في الفوز ذهابا بهدف نظيف قبل أن يخسر في الإياب 4-3 ويتأهل لنصف النهائي بفارق الأهداف خارج الديار وفي نصف النهائي التقى مع الحصان الأسود للبطولة أياكس أمستردام الذي أطاح بريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي وخسر توتنهام مباراة الذهاب على ملعبه بهدف نظيف ولكنه عاد في الإياب وحقق مفاجأة بتحويل تأخره بهدفين لفوز بثلاثة أهداف بفضل هاتريك لوكاس مورا التاريخي لخطف البطاقة الثانية مع ليفربول نهائي البطولة ونتابع اليوم في النهائي الاسطوري لتلك البطولة الاوروبية القوية مباراة ليفربول وتوتنهام الان لايف اون لاين.