"Little Mix" يستعد لإطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم Bounce Back

أعلن فريق "Little Mix" الغنائى عن قرب إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "Bounce Back"، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية بتاريخ 14 يونيو، و هو الخبر الذي تداوله عدد كبير من عشاق الموسيقي والغناء حول العالم .





يذكر أن فريق " Little Mix " بدء مسيرته الفنية في 2011 و يظب حتي الآن يحصد النجاحات ، و من اشهر الأغنيات التي قدمها الفريق " black magic " و " woman like me " و " secret love song " ، و غيرهم .