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تعرف على حالة الطقس غدا الأحد.. درجات الحرارة تصل إلى 45

السبت 01/يونيو/2019 - 06:30 م
تعرف على حالة الطقس غدا الأحد.. درجات الحرارة تصل إلى 45
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كساب أحمد
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا حول حالة الطقس غدا الأحد الموافق 2 يونيو 2019، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة، وعلى باقي الانحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة، وشمال الصعيد وجنوب سيناء حتى الشمال، كما تنشط على خليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتضمن البيان درجة الحرارة لأهم المدن المصرية، وكانت كالتالي:-
الصغرى –العظمى
القاهرة 23-37
الإسكندرية 23-30
السلوم 19-27
رفح21-31
كاترين20-35
شرم الشيخ 29-39
حلايب26-33
أسوان29-45
تعرف على حالة الطقس غدا الأحد.. درجات الحرارة تصل إلى 45
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المزيد عن: درجات الحرارة حالة الطقس الأرصاد أخبار مصر
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